Hui Bin Su

Irenyun

Hui Bin Su
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 542%
Exness-Real7
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 866
Gewinntrades:
1 432 (76.74%)
Verlusttrades:
434 (23.26%)
Bester Trade:
351.90 USD
Schlechtester Trade:
-377.72 USD
Bruttoprofit:
13 665.77 USD (8 598 636 pips)
Bruttoverlust:
-8 986.26 USD (5 987 497 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (313.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
565.10 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
19.38%
Max deposit load:
34.38%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
65
Durchschn. Haltezeit:
39 Minuten
Erholungsfaktor:
2.70
Long-Positionen:
977 (52.36%)
Short-Positionen:
889 (47.64%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
2.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-137.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 106.88 USD (7)
Wachstum pro Monat :
13.27%
Jahresprognose:
161.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.17 USD
Maximaler:
1 735.20 USD (28.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.03% (1 735.20 USD)
Kapital:
29.93% (940.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 1673
BTCUSDm 172
USOILm 20
NZDUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 4.4K
BTCUSDm 286
USOILm 23
NZDUSDm 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 1.3M
BTCUSDm 1.3M
USOILm 1.5K
NZDUSDm 14
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +351.90 USD
Schlechtester Trade: -378 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +313.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -137.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

黄金原油比特币，纯手动，短线
Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Kopieren

