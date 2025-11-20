SignaleKategorien
Andri Husman

Jossgrowthh

Andri Husman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
2 / 2.7K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 477%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 167
Gewinntrades:
910 (77.97%)
Verlusttrades:
257 (22.02%)
Bester Trade:
58.35 USD
Schlechtester Trade:
-44.27 USD
Bruttoprofit:
2 895.51 USD (259 543 pips)
Bruttoverlust:
-1 003.78 USD (97 749 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (31.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201.60 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
7.72%
Max deposit load:
6.82%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
112
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
24.87
Long-Positionen:
843 (72.24%)
Short-Positionen:
324 (27.76%)
Profit-Faktor:
2.88
Mathematische Gewinnerwartung:
1.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-67.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-76.05 USD (7)
Wachstum pro Monat :
20.18%
Jahresprognose:
244.80%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
76.05 USD (5.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.89% (76.05 USD)
Kapital:
4.39% (42.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 1167
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 162K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +58.35 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -67.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JustMarkets-Live6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Smart traders rely on verified data.

This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.

Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD. 
Keine Bewertungen
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
