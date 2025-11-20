- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 167
Gewinntrades:
910 (77.97%)
Verlusttrades:
257 (22.02%)
Bester Trade:
58.35 USD
Schlechtester Trade:
-44.27 USD
Bruttoprofit:
2 895.51 USD (259 543 pips)
Bruttoverlust:
-1 003.78 USD (97 749 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (31.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201.60 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
7.72%
Max deposit load:
6.82%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
112
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
24.87
Long-Positionen:
843 (72.24%)
Short-Positionen:
324 (27.76%)
Profit-Faktor:
2.88
Mathematische Gewinnerwartung:
1.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-67.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-76.05 USD (7)
Wachstum pro Monat :
20.18%
Jahresprognose:
244.80%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
76.05 USD (5.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.89% (76.05 USD)
Kapital:
4.39% (42.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|162K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +58.35 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -67.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JustMarkets-Live6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Smart traders rely on verified data.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD.
Keine Bewertungen
