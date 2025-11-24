SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Theranto v3 Live 2
Hossein Davarynejad

Theranto v3 Live 2

Hossein Davarynejad
6 Bewertungen
Zuverlässigkeit
66 Wochen
77 / 214K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 3 255%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
306
Gewinntrades:
271 (88.56%)
Verlusttrades:
35 (11.44%)
Bester Trade:
624.57 USD
Schlechtester Trade:
-269.95 USD
Bruttoprofit:
11 981.42 USD (47 694 pips)
Bruttoverlust:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (992.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 484.45 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
80.32%
Max deposit load:
26.92%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
37.14
Long-Positionen:
157 (51.31%)
Short-Positionen:
149 (48.69%)
Profit-Faktor:
6.12
Mathematische Gewinnerwartung:
32.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-41.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-269.95 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.24%
Jahresprognose:
75.72%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
269.95 USD (2.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.41% (175.48 USD)
Kapital:
35.25% (263.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD.i 303
US30.i 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.i 9.9K
US30.i 87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.i 36K
US30.i 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +624.57 USD
Schlechtester Trade: -270 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +992.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe


  //// THERANTO V3 /////

    AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.

🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3

Durchschnittliche Bewertung:
Krones Krones
175
Krones Krones 2025.11.24 08:36  (geändert 2025.11.24 08:37) 
 

Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.

Ilkay Ozsoy
172
Ilkay Ozsoy 2025.11.21 17:39 
 

AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..

LiverLTC90
41
LiverLTC90 2025.11.17 16:48 
 

I registered with the wrong broker. Please refund my money.

kumawat
2186
kumawat 2025.11.17 06:54 
 

One of the Best singnal

Milan Peter Gyurkovics
150
Milan Peter Gyurkovics 2025.09.11 13:51   

Could be better... with lower drawdown...

Yao Zou
1635
Yao Zou 2025.08.24 14:01 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 20:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Theranto v3 Live 2
30 USD pro Monat
3 255%
77
214K
USD
9K
USD
66
99%
306
88%
80%
6.12
32.76
USD
35%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.