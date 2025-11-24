- Wachstum
Trades insgesamt:
306
Gewinntrades:
271 (88.56%)
Verlusttrades:
35 (11.44%)
Bester Trade:
624.57 USD
Schlechtester Trade:
-269.95 USD
Bruttoprofit:
11 981.42 USD (47 694 pips)
Bruttoverlust:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (992.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 484.45 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
80.32%
Max deposit load:
26.92%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
37.14
Long-Positionen:
157 (51.31%)
Short-Positionen:
149 (48.69%)
Profit-Faktor:
6.12
Mathematische Gewinnerwartung:
32.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-41.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-269.95 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.24%
Jahresprognose:
75.72%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
269.95 USD (2.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.41% (175.48 USD)
Kapital:
35.25% (263.15 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD.i
|303
|US30.i
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.i
|9.9K
|US30.i
|87
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.i
|36K
|US30.i
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +624.57 USD
Schlechtester Trade: -270 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +992.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
//// THERANTO V3 /////
AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.
🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3
Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.
AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..
I registered with the wrong broker. Please refund my money.
One of the Best singnal
Could be better... with lower drawdown...
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu