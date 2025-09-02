SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FxEZWin
Hang Lou

FxEZWin

Hang Lou
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 541%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
786
Gewinntrades:
634 (80.66%)
Verlusttrades:
152 (19.34%)
Bester Trade:
579.04 USD
Schlechtester Trade:
-259.30 USD
Bruttoprofit:
13 223.22 USD (3 719 132 pips)
Bruttoverlust:
-8 412.84 USD (2 273 793 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (266.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 265.01 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
95.80%
Max deposit load:
19.30%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
5.55
Long-Positionen:
385 (48.98%)
Short-Positionen:
401 (51.02%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
6.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-166.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-462.29 USD (3)
Wachstum pro Monat :
13.28%
Jahresprognose:
161.16%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
867.26 USD (19.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.64% (414.32 USD)
Kapital:
23.79% (287.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CADJPY 106
EURNZD 97
USDCHF 79
NZDJPY 76
AUDNZD 73
AUDCAD 59
NZDCAD 53
GBPCHF 51
AUDCHF 51
XAGUSD 40
BTCUSD 24
ETHUSD 24
GBPUSD 17
USDJPY 16
JP225 12
XAUUSD 4
XTIUSD 2
STOXX50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CADJPY 145
EURNZD 135
USDCHF -47
NZDJPY 105
AUDNZD 96
AUDCAD 86
NZDCAD 95
GBPCHF 108
AUDCHF 151
XAGUSD 1.6K
BTCUSD 587
ETHUSD 1.4K
GBPUSD 292
USDJPY -332
JP225 49
XAUUSD 459
XTIUSD 10
STOXX50 -115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CADJPY 1.4K
EURNZD 5.2K
USDCHF 653
NZDJPY 779
AUDNZD 4K
AUDCAD 3K
NZDCAD 3K
GBPCHF 913
AUDCHF 2.3K
XAGUSD 16K
BTCUSD 951K
ETHUSD 106K
GBPUSD 3.2K
USDJPY -1.4K
JP225 342K
XAUUSD 11K
XTIUSD 14
STOXX50 -3.3K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +579.04 USD
Schlechtester Trade: -259 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +266.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -166.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.38 × 892
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 40
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 207
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 549
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live06
0.54 × 134
Tickmill-Live02
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
0.83 × 6
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.08 × 1328
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 72
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 2152
ICMarketsSC-Live11
1.60 × 800
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
1.84 × 38
Exness-Real14
1.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.95 × 43
noch 71 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
任何事做到极致就是艺术
Keine Bewertungen
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 21:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 12:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 21:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FxEZWin
33 USD pro Monat
541%
0
0
USD
4.3K
USD
17
92%
786
80%
96%
1.57
6.12
USD
32%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.