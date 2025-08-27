SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TrendCatcher
Anton Laas

TrendCatcher

Anton Laas
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 880%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 424
Gewinntrades:
780 (54.77%)
Verlusttrades:
644 (45.22%)
Bester Trade:
199.69 USD
Schlechtester Trade:
-303.98 USD
Bruttoprofit:
19 662.00 USD (349 729 pips)
Bruttoverlust:
-16 744.86 USD (268 663 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (281.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
308.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
93.82%
Max deposit load:
100.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
2.41
Long-Positionen:
1 093 (76.76%)
Short-Positionen:
331 (23.24%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
2.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-490.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-490.98 USD (22)
Wachstum pro Monat :
14.95%
Jahresprognose:
181.35%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 210.97 USD (37.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.83% (502.80 USD)
Kapital:
25.18% (401.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BRENT 344
.US500Cash 333
USDJPY 175
USDCAD 163
XAUUSD 158
XAGUSD 80
AUDUSD 47
NZDUSD 44
EURUSD 40
GBPUSD 27
EURCHF 9
WTI 3
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BRENT -185
.US500Cash 925
USDJPY 112
USDCAD 501
XAUUSD 1.2K
XAGUSD 422
AUDUSD -325
NZDUSD 310
EURUSD 65
GBPUSD -196
EURCHF 1
WTI 74
USDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BRENT -4.7K
.US500Cash 5.5K
USDJPY -4.2K
USDCAD 1.2K
XAUUSD 79K
XAGUSD 5.8K
AUDUSD -2.7K
NZDUSD 1.8K
EURUSD 1.7K
GBPUSD -2.6K
EURCHF 159
WTI 210
USDCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +199.69 USD
Schlechtester Trade: -304 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +281.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -490.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 330
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.96 × 102
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
noch 51 ...
Keine Bewertungen
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.86% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.63% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
