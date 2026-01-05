SignaleKategorien
kukhan kim

MetatraderTH

kukhan kim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
202 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2022 2 274%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 346
Gewinntrades:
7 882 (69.46%)
Verlusttrades:
3 464 (30.53%)
Bester Trade:
2 279.42 USD
Schlechtester Trade:
-481.47 USD
Bruttoprofit:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
Bruttoverlust:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (201.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 904.69 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.36%
Letzter Trade:
44 Minuten
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
6.65
Long-Positionen:
6 749 (59.48%)
Short-Positionen:
4 597 (40.52%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
1.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2 664.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 664.27 USD (11)
Wachstum pro Monat :
1.60%
Jahresprognose:
19.43%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.12 USD
Maximaler:
2 664.27 USD (22.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.14% (248.34 USD)
Kapital:
0.46% (47.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 4504
GBPUSD 3933
EURUSD 2851
EURJPY 11
AUDUSD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 8K
GBPUSD 6.1K
EURUSD 3.6K
EURJPY -5
AUDUSD 16
GBPJPY -35
NZDUSD 15
USDCHF 6
USDCAD 8
EURGBP 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -21K
GBPUSD 31K
EURUSD -5.4K
EURJPY -548
AUDUSD 1.6K
GBPJPY -4K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 626
USDCAD 1.1K
EURGBP 842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 279.42 USD
Schlechtester Trade: -481 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 664.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZeroMarkets-Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
noch 90 ...
It's my private trading bot.

Do not subscribe.

Keine Bewertungen
