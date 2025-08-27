SignaleKategorien
Wei Chen

TP TRADER

Wei Chen
4 Bewertungen
Zuverlässigkeit
315 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2019 1 069%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13 697
Gewinntrades:
6 509 (47.52%)
Verlusttrades:
7 188 (52.48%)
Bester Trade:
1 071.36 USD
Schlechtester Trade:
-440.64 USD
Bruttoprofit:
266 981.78 USD (1 533 175 pips)
Bruttoverlust:
-186 781.67 USD (1 441 478 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (2 202.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 589.08 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
7.45%
Max deposit load:
5.98%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
22.15
Long-Positionen:
6 808 (49.70%)
Short-Positionen:
6 889 (50.30%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
5.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
121 (-382.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 769.77 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.60%
Jahresprognose:
116.51%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 105.28 USD
Maximaler:
3 621.46 USD (8.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.06% (2 094.24 USD)
Kapital:
1.99% (807.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 4688
XAUUSD 3951
GBPUSD 1876
USDJPY 1134
AUDUSD 639
EURJPY 576
USDCHF 483
EURAUD 255
EURCAD 94
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 13K
XAUUSD 56K
GBPUSD 3.4K
USDJPY 9.6K
AUDUSD -785
EURJPY 166
USDCHF -394
EURAUD -658
EURCAD -87
BTCUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -11K
XAUUSD 167K
GBPUSD 3.8K
USDJPY 24K
AUDUSD -64K
EURJPY 45K
USDCHF -23K
EURAUD -42K
EURCAD -6.3K
BTCUSD 15
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 071.36 USD
Schlechtester Trade: -441 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 202.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -382.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CPTMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live06
0.75 × 4
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
Tickmill-Live08
1.46 × 39
FusionMarkets-Live 2
1.89 × 38
ICTrading-Live29
2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
2.35 × 23
Tickmill-Live09
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live08
2.74 × 69
ICMarketsSC-Live04
2.75 × 4
xChief-Demo
3.33 × 48
UltimaMarkets-Live 2
3.33 × 30
DooPrime-Live 4
3.67 × 3
RoboForex-ECN-3
4.40 × 5
Exness-Real33
4.78 × 9
TitanFX-06
5.00 × 33
RoboForex-ProCent-6
5.25 × 4
Capital.com-Real
6.00 × 10
Axi-US888-Live
6.25 × 4
Darwinex-Live
6.33 × 6
FPMarketsLLC-Live2
6.75 × 4
Tickmill-Live04
7.02 × 56
Pepperstone-Edge01
7.33 × 3
Exness-Real
7.50 × 4
Pepperstone-Edge12
7.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
8.39 × 123
noch 11 ...
Durchschnittliche Bewertung:
Saleh Alghanem
1425
Saleh Alghanem 2025.08.27 08:54  (geändert 2025.08.27 08:54) 
 

يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر

Robert Carmona
384
Robert Carmona 2025.08.19 12:12 
 

If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.

Ng Siu Kwai
646
Ng Siu Kwai 2025.07.17 03:34 
 

Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.

Sam Loc
123
Sam Loc 2025.06.26 04:28 
 

is 60% growth Too much woooww?

You would have grown by 5-15% at most.

We can work with you on small accounts.

2023.04.22 12:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.41% of days out of 1220 days of the signal's entire lifetime.
