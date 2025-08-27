- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
13 697
Gewinntrades:
6 509 (47.52%)
Verlusttrades:
7 188 (52.48%)
Bester Trade:
1 071.36 USD
Schlechtester Trade:
-440.64 USD
Bruttoprofit:
266 981.78 USD (1 533 175 pips)
Bruttoverlust:
-186 781.67 USD (1 441 478 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (2 202.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 589.08 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
7.45%
Max deposit load:
5.98%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
22.15
Long-Positionen:
6 808 (49.70%)
Short-Positionen:
6 889 (50.30%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
5.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
121 (-382.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 769.77 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.60%
Jahresprognose:
116.51%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 105.28 USD
Maximaler:
3 621.46 USD (8.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.06% (2 094.24 USD)
Kapital:
1.99% (807.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4688
|XAUUSD
|3951
|GBPUSD
|1876
|USDJPY
|1134
|AUDUSD
|639
|EURJPY
|576
|USDCHF
|483
|EURAUD
|255
|EURCAD
|94
|BTCUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|13K
|XAUUSD
|56K
|GBPUSD
|3.4K
|USDJPY
|9.6K
|AUDUSD
|-785
|EURJPY
|166
|USDCHF
|-394
|EURAUD
|-658
|EURCAD
|-87
|BTCUSD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-11K
|XAUUSD
|167K
|GBPUSD
|3.8K
|USDJPY
|24K
|AUDUSD
|-64K
|EURJPY
|45K
|USDCHF
|-23K
|EURAUD
|-42K
|EURCAD
|-6.3K
|BTCUSD
|15
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 071.36 USD
Schlechtester Trade: -441 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 202.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -382.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CPTMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
Tickmill-Live08
|1.46 × 39
|
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 38
|
ICTrading-Live29
|2.25 × 4
|
Valutrades-Real-HK
|2.35 × 23
|
Tickmill-Live09
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|2.74 × 69
|
ICMarketsSC-Live04
|2.75 × 4
|
xChief-Demo
|3.33 × 48
|
UltimaMarkets-Live 2
|3.33 × 30
|
DooPrime-Live 4
|3.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|4.40 × 5
|
Exness-Real33
|4.78 × 9
|
TitanFX-06
|5.00 × 33
|
RoboForex-ProCent-6
|5.25 × 4
|
Capital.com-Real
|6.00 × 10
|
Axi-US888-Live
|6.25 × 4
|
Darwinex-Live
|6.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live2
|6.75 × 4
|
Tickmill-Live04
|7.02 × 56
|
Pepperstone-Edge01
|7.33 × 3
|
Exness-Real
|7.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|7.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|8.39 × 123
noch 11 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
200 USD pro Monat
1 069%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
315
99%
13 697
47%
7%
1.42
5.86
USD
USD
19%
1:500
يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر
If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.
Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.
is 60% growth Too much woooww?
You would have grown by 5-15% at most.
We can work with you on small accounts.