Trades insgesamt:
2 010
Gewinntrades:
1 425 (70.89%)
Verlusttrades:
585 (29.10%)
Bester Trade:
88.13 USD
Schlechtester Trade:
-103.79 USD
Bruttoprofit:
9 989.49 USD (5 809 068 pips)
Bruttoverlust:
-8 294.72 USD (4 710 582 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (153.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
177.33 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
29.97%
Max deposit load:
9.66%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
3.99
Long-Positionen:
1 636 (81.39%)
Short-Positionen:
374 (18.61%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-244.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-244.05 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-1.52%
Jahresprognose:
-18.43%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
424.82 USD (17.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.33% (424.82 USD)
Kapital:
7.56% (78.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2009
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.7K
|AUDCAD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.1M
|AUDCAD
|4
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Bester Trade: +88.13 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -244.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.62 × 754
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real17
|1.39 × 259
|
Exness-Real18
|3.40 × 55
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|15.29 × 14
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|109.56 × 100
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
262%
5
6.4K
USD
USD
963
USD
USD
37
99%
2 010
70%
30%
1.20
0.84
USD
USD
24%
1:500