Signale / MetaTrader 4 / ACCURATE
Djamil Karim

ACCURATE

Djamil Karim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
5 / 6.4K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 262%
Exness-Real17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 010
Gewinntrades:
1 425 (70.89%)
Verlusttrades:
585 (29.10%)
Bester Trade:
88.13 USD
Schlechtester Trade:
-103.79 USD
Bruttoprofit:
9 989.49 USD (5 809 068 pips)
Bruttoverlust:
-8 294.72 USD (4 710 582 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (153.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
177.33 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
29.97%
Max deposit load:
9.66%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
3.99
Long-Positionen:
1 636 (81.39%)
Short-Positionen:
374 (18.61%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-244.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-244.05 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-1.52%
Jahresprognose:
-18.43%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
424.82 USD (17.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.33% (424.82 USD)
Kapital:
7.56% (78.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2009
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
AUDCAD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.1M
AUDCAD 4
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +88.13 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -244.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real16
0.62 × 754
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real17
1.39 × 259
Exness-Real18
3.40 × 55
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.42 × 121
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
VTMarkets-Live
15.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
15.29 × 14
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
RoboForex-ProCent-8
109.56 × 100
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ACCURATE
30 USD pro Monat
262%
5
6.4K
USD
963
USD
37
99%
2 010
70%
30%
1.20
0.84
USD
24%
1:500
Kopieren

