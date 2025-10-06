- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
298
Gewinntrades:
121 (40.60%)
Verlusttrades:
177 (59.40%)
Bester Trade:
248.08 USD
Schlechtester Trade:
-153.95 USD
Bruttoprofit:
4 765.30 USD (362 709 pips)
Bruttoverlust:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (651.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
651.42 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
52.59%
Max deposit load:
2.80%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
4.43
Long-Positionen:
260 (87.25%)
Short-Positionen:
38 (12.75%)
Profit-Faktor:
1.96
Mathematische Gewinnerwartung:
7.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-200.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-229.20 USD (8)
Wachstum pro Monat :
33.69%
Jahresprognose:
408.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
145.97 USD
Maximaler:
525.50 USD (38.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.09% (525.50 USD)
Kapital:
4.93% (96.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|XAGUSD
|5
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|36
|BTCUSD
|-4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|168K
|XAGUSD
|994
|BTCUSD
|-39K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +248.08 USD
Schlechtester Trade: -154 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +651.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -200.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Neex-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
