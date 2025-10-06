SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SD 10037
Peng Zhao

SD 10037

Peng Zhao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 225%
Neex-Live 1
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
298
Gewinntrades:
121 (40.60%)
Verlusttrades:
177 (59.40%)
Bester Trade:
248.08 USD
Schlechtester Trade:
-153.95 USD
Bruttoprofit:
4 765.30 USD (362 709 pips)
Bruttoverlust:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (651.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
651.42 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
52.59%
Max deposit load:
2.80%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
4.43
Long-Positionen:
260 (87.25%)
Short-Positionen:
38 (12.75%)
Profit-Faktor:
1.96
Mathematische Gewinnerwartung:
7.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-200.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-229.20 USD (8)
Wachstum pro Monat :
33.69%
Jahresprognose:
408.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
145.97 USD
Maximaler:
525.50 USD (38.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.09% (525.50 USD)
Kapital:
4.93% (96.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 292
XAGUSD 5
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD 36
BTCUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 168K
XAGUSD 994
BTCUSD -39K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +248.08 USD
Schlechtester Trade: -154 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +651.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -200.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Neex-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live25
8.75 × 800
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
趋势策略,单子比较轻,风险低
Keine Bewertungen
2025.10.23 20:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SD 10037
50 USD pro Monat
225%
0
0
USD
3.4K
USD
26
0%
298
40%
53%
1.95
7.81
USD
38%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.