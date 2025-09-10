KurseKategorien
MTZ: MasTec Inc

199.43 USD 5.98 (3.09%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTZ hat sich für heute um 3.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 193.76 bis zu einem Hoch von 201.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die MasTec Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
193.76 201.64
Jahresspanne
99.70 201.64
Vorheriger Schlusskurs
193.45
Eröffnung
193.76
Bid
199.43
Ask
199.73
Tief
193.76
Hoch
201.64
Volumen
1.670 K
Tagesänderung
3.09%
Monatsänderung
11.10%
6-Monatsänderung
72.31%
Jahresänderung
62.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
