Währungen / MTZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MTZ: MasTec Inc
199.43 USD 5.98 (3.09%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTZ hat sich für heute um 3.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 193.76 bis zu einem Hoch von 201.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die MasTec Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTZ News
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Can Comfort Systems Gain From Fed Cuts and Industrial Expansion?
- Are Construction Stocks Lagging Everus Construction Group, Inc. (ECG) This Year?
- MasTec (MTZ) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Bull of the Day: MasTec, Inc. (MTZ)
- MasTec and Winnebago have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- MasTec: UBS bekräftigt Kaufempfehlung und sieht starkes Wachstumspotenzial
- MasTec stock outlook remains positive as UBS reiterates Buy rating
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Talen, Amazon, Nvidia, Constellation Energy and MasTec
- Wolfe Research stuft MasTec hoch: Wendepunkt bei Gasinfrastruktur erwartet/n
- Wolfe Research upgrades MasTec stock on gas infrastructure inflection
- 3 Top AI Energy Stocks to Buy and Hold Forever
- Primoris vs. MasTec: Which Infrastructure Stock Is the Better Buy Now?
- Mastec-Aktie erreicht Rekordhoch von 194,05 US-Dollar
- Mastec stock hits all-time high, reaching 194.05 USD
- Primoris Services Corporation (PRIM) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, HOOD and MTZ
- Can Primoris's Data Center Strategy Power a New Phase of Growth?
- 3 Zacks Strong Buy Growth Stocks for Your Short List
- Will Data Center Expansion Continue to Support EMCOR's Growth?
- MasTec auf Morgan Stanley Konferenz: Einblicke in die Wachstumsstrategie
- MasTec at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Insights
- Can MasTec Maintain EPS Momentum After 60% FY25 Guidance Hike?
Tagesspanne
193.76 201.64
Jahresspanne
99.70 201.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 193.45
- Eröffnung
- 193.76
- Bid
- 199.43
- Ask
- 199.73
- Tief
- 193.76
- Hoch
- 201.64
- Volumen
- 1.670 K
- Tagesänderung
- 3.09%
- Monatsänderung
- 11.10%
- 6-Monatsänderung
- 72.31%
- Jahresänderung
- 62.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K