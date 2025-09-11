통화 / MTZ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MTZ: MasTec Inc
200.91 USD 1.48 (0.74%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTZ 환율이 오늘 0.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 198.62이고 고가는 201.97이었습니다.
MasTec Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTZ News
- Can Primoris Ride on North America's Infrastructure Momentum?
- Is Sterling the Silent Winner of America's Digital Infrastructure?
- MasTec, Inc. (MTZ) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Can Comfort Systems Gain From Fed Cuts and Industrial Expansion?
- Are Construction Stocks Lagging Everus Construction Group, Inc. (ECG) This Year?
- MasTec (MTZ) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Bull of the Day: MasTec, Inc. (MTZ)
- MasTec and Winnebago have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- MasTec, UBS ’매수’ 등급 유지…긍정적 전망 지속
- MasTec stock outlook remains positive as UBS reiterates Buy rating
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Talen, Amazon, Nvidia, Constellation Energy and MasTec
- 울프 리서치, MasTec 주식 투자의견 상향
- Wolfe Research upgrades MasTec stock on gas infrastructure inflection
- 3 Top AI Energy Stocks to Buy and Hold Forever
- Primoris vs. MasTec: Which Infrastructure Stock Is the Better Buy Now?
- 마스테크, 사상 최고치 경신…194.05달러 기록
- Mastec stock hits all-time high, reaching 194.05 USD
- Primoris Services Corporation (PRIM) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, HOOD and MTZ
- Can Primoris's Data Center Strategy Power a New Phase of Growth?
- 3 Zacks Strong Buy Growth Stocks for Your Short List
- Will Data Center Expansion Continue to Support EMCOR's Growth?
일일 변동 비율
198.62 201.97
년간 변동
99.70 201.97
- 이전 종가
- 199.43
- 시가
- 201.65
- Bid
- 200.91
- Ask
- 201.21
- 저가
- 198.62
- 고가
- 201.97
- 볼륨
- 1.685 K
- 일일 변동
- 0.74%
- 월 변동
- 11.92%
- 6개월 변동
- 73.59%
- 년간 변동율
- 63.24%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K