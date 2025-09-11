FiyatlarBölümler
Dövizler / MTZ
MTZ: MasTec Inc

200.91 USD 1.48 (0.74%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MTZ fiyatı bugün 0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 198.62 ve Yüksek fiyatı olarak 201.97 aralığında işlem gördü.

MasTec Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
198.62 201.97
Yıllık aralık
99.70 201.97
Önceki kapanış
199.43
Açılış
201.65
Satış
200.91
Alış
201.21
Düşük
198.62
Yüksek
201.97
Hacim
1.685 K
Günlük değişim
0.74%
Aylık değişim
11.92%
6 aylık değişim
73.59%
Yıllık değişim
63.24%
21 Eylül, Pazar