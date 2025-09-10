CotizacionesSecciones
MTZ: MasTec Inc

193.45 USD 1.59 (0.83%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MTZ de hoy ha cambiado un 0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 192.52, mientras que el máximo ha alcanzado 198.47.

Siga la dinámica de la pareja de divisas MasTec Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
192.52 198.47
Rango anual
99.70 198.47
Cierres anteriores
191.86
Open
197.51
Bid
193.45
Ask
193.75
Low
192.52
High
198.47
Volumen
1.595 K
Cambio diario
0.83%
Cambio mensual
7.77%
Cambio a 6 meses
67.14%
Cambio anual
57.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B