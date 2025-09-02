КотировкиРазделы
MTZ
MTZ: MasTec Inc

191.86 USD 1.38 (0.71%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTZ за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 189.72, а максимальная — 194.09.

Следите за динамикой MasTec Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MTZ

Дневной диапазон
189.72 194.09
Годовой диапазон
99.70 194.09
Предыдущее закрытие
193.24
Open
193.00
Bid
191.86
Ask
192.16
Low
189.72
High
194.09
Объем
1.165 K
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
6.88%
6-месячное изменение
65.77%
Годовое изменение
55.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.