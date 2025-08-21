Währungen / MAIN
MAIN: Main Street Capital Corporation
66.11 USD 0.33 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAIN hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.66 bis zu einem Hoch von 66.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Main Street Capital Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
65.66 66.79
Jahresspanne
47.00 67.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.78
- Eröffnung
- 65.93
- Bid
- 66.11
- Ask
- 66.41
- Tief
- 65.66
- Hoch
- 66.79
- Volumen
- 1.473 K
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 0.44%
- 6-Monatsänderung
- 16.56%
- Jahresänderung
- 31.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K