Divisas / MAIN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MAIN: Main Street Capital Corporation
65.78 USD 0.70 (1.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MAIN de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.00, mientras que el máximo ha alcanzado 66.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Main Street Capital Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAIN News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Main Street Capital (MAIN) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- Capital Southwest: My Favorite 11% Yield On The Market (NASDAQ:CSWC)
- The Worst Setup For BDCs In Years
- 3 BDCs That Are Not Invited To The Dividend Cut Party
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- If I Could Buy Only 1 High-Yield Dividend Stock for Passive Income in September, This Would Be It
- Is Main Street Capital (MAIN) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- 2 Blue-Chip Behemoths For Retirement Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Main Street Capital price target raised to $67 from $52 at RBC Capital
- 3 High-Quality, High-Yielding Monthly Dividend Stocks to Buy Right Now for Passive Income
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- BDC Weekly Review: Keep An Eye On Valuation-Adjusted Performance
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- All You Need to Know About Main Street Capital (MAIN) Rating Upgrade to Strong Buy
- 2 BDCs To Dump Before The Fed Cuts
- Hercules Capital BBB+ Credit Rating Affirmed by KBRA, Outlook Stable
MAIN on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para MAIN
CAP Stochastic EA Pro MT5
MEETALGO LLC
5 (1)
CAP Stochastic EA Pro MT5 opera utilizando el Indicador Estocástico. Ofrece muchos escenarios de negociación estocástica personalizables y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, una martingala y el modo de martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Envíe su problema | Todos los productos ] ¿Antes de comprar la versión Pro? Usted puede comprar la versión Pro de alternancia, nuestra
Recovery Boost Pro
Antonis Michos
5 (2)
Bienvenida. Puede ponerse en contacto conmigo a través de mi perfil. Código fuente disponible también.(Sólo ofertas serias) Advanced Recovery & Trading EA - Incomparable flexibilidad y control: El EA se utiliza para recuperar operaciones de otros EAs que entraron en DD(Drawdown) o sus operaciones manuales también. Este EA es una herramienta de trading rica en características y diseñada con precisión que ofrece capacidades mucho más allá de lo que proporcionan los Asesores Expertos típicos.
Yahweh Gold Us30 Indices Trend Trading Bot
Joel Joseph Samuel Douglas
5 (1)
Yahweh es un robot comercial automatizado profesional que opera principalmente con XAUUSD (oro) y los índices. Se desarrolló a partir de una estrategia con décadas de pruebas manuales y ha resistido la prueba del tiempo. Yahweh es un robot de comercio de tendencias, con estrategias adecuadas para la detección temprana de tendencias, su continuidad y operaciones en la dirección de esas tendencias. Utiliza una variedad de indicadores técnicos para identificar tendencias. El archivo del conjunto
Triangular Moving Average Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Professional TMA Versión 1.0 - Advanced Technical Analysis DESCRIPCIÓN GENERAL El Professional TMA Centered es un indicador técnico avanzado basado en la Media Móvil Triangular (TMA) que proporciona análisis multi-dimensional del mercado a través de señales precisas, bandas dinámicas y detección automática de puntos de reversión. ¿Qué es TMA (Triangular Moving Average)? La TMA es una media móvil doblemente suavizada que reduce significativamente el ruido del mercado mientras mantiene una re
Ultimate Signal Builder Basic
El Ultimate Signal Builder Basic combina las características de otros 3 asesores expertos, proporcionando todas sus señales de trading en un único lugar: 1. el Constructor de Acción del Precio Básico ; 2. El Constructor de Bandas de Bollinger Básico ; 3. el Constructor de Patrones Gráficos Básico . El asesor experto Ultimate Signal Builder Basic comparte las mismas características que los 3 expertos subyacentes: uso de órdenes stop loss, máximo de 1 operación abierta gestionada, cierre automáti
FREE
Indicador MACD Crossover Arrows & Alert MetaTrader 5 El indicador MACD Crossover Arrows & Alert está incluido en la colección de indicadores de MetaTrader 5. Detecta Swing Low y Swing High puntos de pivote utilizando la Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD) y muestra señales de compra (Largo) con una flecha verde y señales de venta (Corto) con una flecha roja. Este oscilador es útil para identificar posibles puntos de reversión y pronosticar tendencias futuras. "Instalación del Indicado
FREE
Price Action Builder Basic
El asesor experto Price Action Builder Basic fue creado con el objetivo principal de proporcionar una estrategia de trading automatizada gratuita, configurable, fácil de usar y decentemente rentable. Al mismo tiempo, un objetivo igualmente importante es asegurar un drawdown bajo y evitar la exposición a altos riesgos a través de: el uso de órdenes stop loss colocadas automáticamente para todas las operaciones lanzadas; permitiendo un máximo de 1 operación abierta gestionada en un momento dado,
FREE
Bollinger Bands Builder Basic
El asesor experto Bollinger Bands Builder Basic es una estrategia de trading gratuita y configurable que utiliza el indicador de las Bandas de Bollinger como su principal técnica proveedora de señales. Al igual que sus productos hermanos del grupo de asesores expertos, este sistema tiene como objetivo garantizar un drawdown bajo y evitar la exposición a altos riesgos a través de: el uso de órdenes stop loss colocadas automáticamente para todas las operaciones lanzadas; permitiendo un máximo de
FREE
Rango diario
65.00 66.54
Rango anual
47.00 67.77
- Cierres anteriores
- 65.08
- Open
- 65.00
- Bid
- 65.78
- Ask
- 66.08
- Low
- 65.00
- High
- 66.54
- Volumen
- 1.047 K
- Cambio diario
- 1.08%
- Cambio mensual
- -0.06%
- Cambio a 6 meses
- 15.97%
- Cambio anual
- 31.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B