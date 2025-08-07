KurseKategorien
LNG: Cheniere Energy Inc

234.37 USD 0.92 (0.39%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LNG hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 232.93 bis zu einem Hoch von 237.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cheniere Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LNG News

Tagesspanne
232.93 237.57
Jahresspanne
177.79 257.66
Vorheriger Schlusskurs
235.29
Eröffnung
234.66
Bid
234.37
Ask
234.67
Tief
232.93
Hoch
237.57
Volumen
3.680 K
Tagesänderung
-0.39%
Monatsänderung
-2.85%
6-Monatsänderung
1.77%
Jahresänderung
31.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K