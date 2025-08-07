Währungen / LNG
LNG: Cheniere Energy Inc
234.37 USD 0.92 (0.39%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LNG hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 232.93 bis zu einem Hoch von 237.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cheniere Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
232.93 237.57
Jahresspanne
177.79 257.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 235.29
- Eröffnung
- 234.66
- Bid
- 234.37
- Ask
- 234.67
- Tief
- 232.93
- Hoch
- 237.57
- Volumen
- 3.680 K
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- -2.85%
- 6-Monatsänderung
- 1.77%
- Jahresänderung
- 31.63%
