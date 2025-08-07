КотировкиРазделы
LNG: Cheniere Energy Inc

234.94 USD 2.02 (0.87%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LNG за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 232.89, а максимальная — 235.41.

Следите за динамикой Cheniere Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
232.89 235.41
Годовой диапазон
177.79 257.66
Предыдущее закрытие
232.92
Open
235.21
Bid
234.94
Ask
235.24
Low
232.89
High
235.41
Объем
2.281 K
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
-2.62%
6-месячное изменение
2.02%
Годовое изменение
31.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.