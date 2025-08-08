FiyatlarBölümler
Dövizler / LNG
LNG: Cheniere Energy Inc

231.58 USD 2.79 (1.19%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LNG fiyatı bugün -1.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 228.50 ve Yüksek fiyatı olarak 236.18 aralığında işlem gördü.

Cheniere Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

LNG haberleri

Günlük aralık
228.50 236.18
Yıllık aralık
177.79 257.66
Önceki kapanış
234.37
Açılış
236.18
Satış
231.58
Alış
231.88
Düşük
228.50
Yüksek
236.18
Hacim
4.674 K
Günlük değişim
-1.19%
Aylık değişim
-4.01%
6 aylık değişim
0.56%
Yıllık değişim
30.06%
21 Eylül, Pazar