Dövizler / LNG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LNG: Cheniere Energy Inc
231.58 USD 2.79 (1.19%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LNG fiyatı bugün -1.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 228.50 ve Yüksek fiyatı olarak 236.18 aralığında işlem gördü.
Cheniere Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNG haberleri
- BMO, elektrik talebi nedeniyle ABD gaz altyapı hisselerine olumlu bakıyor
- BMO bullish on US gas midstream stocks on power demand
- Cheniere Stock: Effects Of Power Of Siberia 2 On US LNG Exports Are Misunderstood (LNG)
- BMO Capital, Cheniere Energy hissesini Outperform tavsiyesi ile takibe aldı
- BMO Capital initiates Cheniere Energy stock with Outperform rating
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- TotalEnergies and KOGAS Sign a 10-Year LNG Supply Agreement
- Türkiye’nin Botaş’ı Cheniere ile 1,2 milyar metreküplük LNG anlaşması imzaladı
- Turkey’s Botas signs LNG agreement with Cheniere for 1.2 billion cubic meters
- Turkey’s BOTAS signs 1.2 bcm LNG deal with Cheniere, minister says
- US LNG Exports Hit Record: 4 Stocks Worth Investor Watch
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- How to invest in the cheapest sector of the stock market for long-term gains
- Cheniere Energy Partners: The LP Vs. The Master (LNG) (NYSE:CQP)
- EU Rushes To Scrap Tariffs On US Goods To Unlock Lower American Auto Duties: These Exporters Stand To Gain Big - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Boeing (NYSE:BA)
- Cheniere Energy: Strong Performance, Solid Liquidity, And Market Opportunity To Support Its Valuation (NYSE:LNG)
- Factbox-South Korean firms pledge $150 billion in US investments at summit
- AMZA: Examining The Structure And Suitability Of This MLP ETF (NYSEARCA:AMZA)
- Why Does The Stock Market Exist? Here Is The Secret (SPX)
- Petrobras Gets Regulatory Clearance for Offshore Amazon Drilling
- Cheniere Energy Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y
- Cheniere Energy Lands New LNG Supply Deal With JERA Starting 2029
- ENFR: The ETF To Capture LNG And Pipeline Growth (NYSEARCA:ENFR)
- Cheniere Energy (LNG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Günlük aralık
228.50 236.18
Yıllık aralık
177.79 257.66
- Önceki kapanış
- 234.37
- Açılış
- 236.18
- Satış
- 231.58
- Alış
- 231.88
- Düşük
- 228.50
- Yüksek
- 236.18
- Hacim
- 4.674 K
- Günlük değişim
- -1.19%
- Aylık değişim
- -4.01%
- 6 aylık değişim
- 0.56%
- Yıllık değişim
- 30.06%
21 Eylül, Pazar