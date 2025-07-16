KurseKategorien
Währungen / KBWB
Zurück zum Aktien

KBWB: Invesco KBW Bank ETF

77.40 USD 0.49 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KBWB hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.05 bis zu einem Hoch von 77.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco KBW Bank ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBWB News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KBWB heute?

Die Aktie von Invesco KBW Bank ETF (KBWB) notiert heute bei 77.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 77.05 - 77.80 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 76.91 und das Handelsvolumen erreichte 3110. Das Live-Chart von KBWB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KBWB Dividenden?

Invesco KBW Bank ETF wird derzeit mit 77.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 23.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KBWB zu verfolgen.

Wie kaufe ich KBWB-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco KBW Bank ETF (KBWB) zum aktuellen Kurs von 77.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 77.40 oder 77.70 platziert, während 3110 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KBWB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KBWB-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco KBW Bank ETF müssen die jährliche Spanne 51.12 - 80.03 und der aktuelle Kurs 77.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.51% und 28.12%, bevor sie Orders zu 77.40 oder 77.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KBWB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco KBW Bank ETF?

Der höchste Kurs von Invesco KBW Bank ETF (KBWB) im vergangenen Jahr lag bei 80.03. Innerhalb von 51.12 - 80.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 76.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco KBW Bank ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco KBW Bank ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco KBW Bank ETF (KBWB) im Laufe des Jahres betrug 51.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 77.40 und der Spanne 51.12 - 80.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KBWB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KBWB statt?

Invesco KBW Bank ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 76.91 und 23.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
77.05 77.80
Jahresspanne
51.12 80.03
Vorheriger Schlusskurs
76.91
Eröffnung
77.20
Bid
77.40
Ask
77.70
Tief
77.05
Hoch
77.80
Volumen
3.110 K
Tagesänderung
0.64%
Monatsänderung
-0.51%
6-Monatsänderung
28.12%
Jahresänderung
23.35%
04 Oktober, Samstag