QuotazioniSezioni
Valute / KBWB
Tornare a Azioni

KBWB: Invesco KBW Bank ETF

77.40 USD 0.49 (0.64%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KBWB ha avuto una variazione del 0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.05 e ad un massimo di 77.80.

Segui le dinamiche di Invesco KBW Bank ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBWB News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KBWB oggi?

Oggi le azioni Invesco KBW Bank ETF sono prezzate a 77.40. Viene scambiato all'interno di 77.05 - 77.80, la chiusura di ieri è stata 76.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 3110. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KBWB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco KBW Bank ETF pagano dividendi?

Invesco KBW Bank ETF è attualmente valutato a 77.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 23.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KBWB.

Come acquistare azioni KBWB?

Puoi acquistare azioni Invesco KBW Bank ETF al prezzo attuale di 77.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 77.40 o 77.70, mentre 3110 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KBWB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KBWB?

Investire in Invesco KBW Bank ETF implica considerare l'intervallo annuale 51.12 - 80.03 e il prezzo attuale 77.40. Molti confrontano -0.51% e 28.12% prima di effettuare ordini su 77.40 o 77.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KBWB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco KBW Bank ETF?

Il prezzo massimo di Invesco KBW Bank ETF nell'ultimo anno è stato 80.03. All'interno di 51.12 - 80.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 76.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco KBW Bank ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco KBW Bank ETF?

Il prezzo più basso di Invesco KBW Bank ETF (KBWB) nel corso dell'anno è stato 51.12. Confrontandolo con gli attuali 77.40 e 51.12 - 80.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KBWB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KBWB?

Invesco KBW Bank ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 76.91 e 23.35%.

Intervallo Giornaliero
77.05 77.80
Intervallo Annuale
51.12 80.03
Chiusura Precedente
76.91
Apertura
77.20
Bid
77.40
Ask
77.70
Minimo
77.05
Massimo
77.80
Volume
3.110 K
Variazione giornaliera
0.64%
Variazione Mensile
-0.51%
Variazione Semestrale
28.12%
Variazione Annuale
23.35%
04 ottobre, sabato