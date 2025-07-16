КотировкиРазделы
KBWB: Invesco KBW Bank ETF

77.40 USD 0.49 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KBWB за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.05, а максимальная — 77.80.

Следите за динамикой Invesco KBW Bank ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KBWB сегодня?

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) сегодня оценивается на уровне 77.40. Инструмент торгуется в пределах 77.05 - 77.80, вчерашнее закрытие составило 76.91, а торговый объем достиг 3110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBWB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco KBW Bank ETF?

Invesco KBW Bank ETF в настоящее время оценивается в 77.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.35% и USD. Отслеживайте движения KBWB на графике в реальном времени.

Как купить акции KBWB?

Вы можете купить акции Invesco KBW Bank ETF (KBWB) по текущей цене 77.40. Ордера обычно размещаются около 77.40 или 77.70, тогда как 3110 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBWB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KBWB?

Инвестирование в Invesco KBW Bank ETF предполагает учет годового диапазона 51.12 - 80.03 и текущей цены 77.40. Многие сравнивают -0.51% и 28.12% перед размещением ордеров на 77.40 или 77.70. Изучайте ежедневные изменения цены KBWB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco KBW Bank ETF?

Самая высокая цена Invesco KBW Bank ETF (KBWB) за последний год составила 80.03. Акции заметно колебались в пределах 51.12 - 80.03, сравнение с 76.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco KBW Bank ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco KBW Bank ETF?

Самая низкая цена Invesco KBW Bank ETF (KBWB) за год составила 51.12. Сравнение с текущими 77.40 и 51.12 - 80.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBWB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KBWB?

В прошлом Invesco KBW Bank ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.91 и 23.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.05 77.80
Годовой диапазон
51.12 80.03
Предыдущее закрытие
76.91
Open
77.20
Bid
77.40
Ask
77.70
Low
77.05
High
77.80
Объем
3.110 K
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
-0.51%
6-месячное изменение
28.12%
Годовое изменение
23.35%
