KBWB: Invesco KBW Bank ETF
El tipo de cambio de KBWB de hoy ha cambiado un 0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.05, mientras que el máximo ha alcanzado 77.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco KBW Bank ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KBWB News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KBWB hoy?
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) se evalúa hoy en 77.40. El instrumento se negocia dentro de 77.05 - 77.80; el cierre de ayer ha sido 76.91 y el volumen comercial ha alcanzado 3110. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KBWB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco KBW Bank ETF?
Invesco KBW Bank ETF se evalúa actualmente en 77.40. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 23.35% y USD. Monitoree los movimientos de KBWB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KBWB?
Puede comprar acciones de Invesco KBW Bank ETF (KBWB) al precio actual de 77.40. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 77.40 o 77.70, mientras que 3110 y 0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KBWB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KBWB?
Invertir en Invesco KBW Bank ETF implica tener en cuenta el rango anual 51.12 - 80.03 y el precio actual 77.40. Muchos comparan -0.51% y 28.12% antes de colocar órdenes en 77.40 o 77.70. Estudie los cambios diarios de precios de KBWB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco KBW Bank ETF?
El precio más alto de Invesco KBW Bank ETF (KBWB) en el último año ha sido 80.03. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 51.12 - 80.03, una comparación con 76.91 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco KBW Bank ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco KBW Bank ETF?
El precio más bajo de Invesco KBW Bank ETF (KBWB) para el año ha sido 51.12. La comparación con los actuales 77.40 y 51.12 - 80.03 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KBWB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KBWB?
En el pasado, Invesco KBW Bank ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 76.91 y 23.35% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 76.91
- Open
- 77.20
- Bid
- 77.40
- Ask
- 77.70
- Low
- 77.05
- High
- 77.80
- Volumen
- 3.110 K
- Cambio diario
- 0.64%
- Cambio mensual
- -0.51%
- Cambio a 6 meses
- 28.12%
- Cambio anual
- 23.35%