KBWB: Invesco KBW Bank ETF

77.40 USD 0.49 (0.64%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KBWB para hoje mudou para 0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 77.05 e o mais alto foi 77.80.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco KBW Bank ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

KBWB Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KBWB hoje?

Hoje Invesco KBW Bank ETF (KBWB) está avaliado em 77.40. O instrumento é negociado dentro de 77.05 - 77.80, o fechamento de ontem foi 76.91, e o volume de negociação atingiu 3110. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KBWB em tempo real.

As ações de Invesco KBW Bank ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco KBW Bank ETF está avaliado em 77.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 23.35% e USD. Monitore os movimentos de KBWB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KBWB?

Você pode comprar ações de Invesco KBW Bank ETF (KBWB) pelo preço atual 77.40. Ordens geralmente são executadas perto de 77.40 ou 77.70, enquanto 3110 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KBWB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KBWB?

Investir em Invesco KBW Bank ETF envolve considerar a faixa anual 51.12 - 80.03 e o preço atual 77.40. Muitos comparam -0.51% e 28.12% antes de enviar ordens em 77.40 ou 77.70. Estude as mudanças diárias de preço de KBWB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco KBW Bank ETF?

O maior preço de Invesco KBW Bank ETF (KBWB) no último ano foi 80.03. As ações oscilaram bastante dentro de 51.12 - 80.03, e a comparação com 76.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco KBW Bank ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco KBW Bank ETF?

O menor preço de Invesco KBW Bank ETF (KBWB) no ano foi 51.12. A comparação com o preço atual 77.40 e 51.12 - 80.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KBWB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KBWB?

No passado Invesco KBW Bank ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 76.91 e 23.35% após os eventos corporativos.

Faixa diária
77.05 77.80
Faixa anual
51.12 80.03
Fechamento anterior
76.91
Open
77.20
Bid
77.40
Ask
77.70
Low
77.05
High
77.80
Volume
3.110 K
Mudança diária
0.64%
Mudança mensal
-0.51%
Mudança de 6 meses
28.12%
Mudança anual
23.35%
