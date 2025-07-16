- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KBWB: Invesco KBW Bank ETF
Le taux de change de KBWB a changé de 0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.05 et à un maximum de 77.80.
Suivez la dynamique Invesco KBW Bank ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KBWB Nouvelles
- M&A Deals Thriving in 2025: ETFs in Focus
- KBWB: Banks Cruising In 2025, Leading The DJIA, Reiterate Buy (NASDAQ:KBWB)
- BNY Mellon: Transformation Into A High-Margin Financial Platform Signals Upside
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Investors are turning to this neglected part of the stock market. And it’s still cheap.
- Community Bank Earnings Stand Up To Tariffs For Now
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Is It the Right Time to Invest in Financials ETFs?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- Oil Prices may have major impact on stocks soon
- Bank stocks may struggle amid concerning sign
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the Invesco KBW Bank ETF (KBWB)?
- U.S. Banks Maintain Favorable Earnings While Confronting Economic Uncertainty
- Should You Invest in the First Trust NASDAQ Bank ETF (FTXO)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Big Banks Q2 Earnings Thrive: ETFs in Focus
- Evidence That The Banking System Is In Strong Shape
- Opinion: How Wall Street’s most hated stocks have performed against tariffs — and the smart money
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KBWB aujourd'hui ?
L'action Invesco KBW Bank ETF est cotée à 77.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 77.05 - 77.80, a clôturé hier à 76.91 et son volume d'échange a atteint 3110. Le graphique en temps réel du cours de KBWB présente ces mises à jour.
L'action Invesco KBW Bank ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco KBW Bank ETF est actuellement valorisé à 77.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KBWB.
Comment acheter des actions KBWB ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco KBW Bank ETF au cours actuel de 77.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 77.40 ou de 77.70, le 3110 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KBWB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KBWB ?
Investir dans Invesco KBW Bank ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.12 - 80.03 et le prix actuel 77.40. Beaucoup comparent -0.51% et 28.12% avant de passer des ordres à 77.40 ou 77.70. Consultez le graphique du cours de KBWB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco KBW Bank ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco KBW Bank ETF l'année dernière était 80.03. Au cours de 51.12 - 80.03, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 76.91 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco KBW Bank ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco KBW Bank ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco KBW Bank ETF (KBWB) sur l'année a été 51.12. Sa comparaison avec 77.40 et 51.12 - 80.03 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KBWB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KBWB a-t-elle été divisée ?
Invesco KBW Bank ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 76.91 et 23.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 76.91
- Ouverture
- 77.20
- Bid
- 77.40
- Ask
- 77.70
- Plus Bas
- 77.05
- Plus Haut
- 77.80
- Volume
- 3.110 K
- Changement quotidien
- 0.64%
- Changement Mensuel
- -0.51%
- Changement à 6 Mois
- 28.12%
- Changement Annuel
- 23.35%