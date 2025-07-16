- 概要
KBWB: Invesco KBW Bank ETF
KBWBの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり77.05の安値と77.80の高値で取引されました。
Invesco KBW Bank ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KBWB News
よくあるご質問
KBWB株の現在の価格は？
Invesco KBW Bank ETFの株価は本日77.40です。77.05 - 77.80内で取引され、前日の終値は76.91、取引量は3110に達しました。KBWBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco KBW Bank ETFの株は配当を出しますか？
Invesco KBW Bank ETFの現在の価格は77.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は23.35%やUSDにも注目します。KBWBの動きはライブチャートで確認できます。
KBWB株を買う方法は？
Invesco KBW Bank ETFの株は現在77.40で購入可能です。注文は通常77.40または77.70付近で行われ、3110や0.26%が市場の動きを示します。KBWBの最新情報はライブチャートで確認できます。
KBWB株に投資する方法は？
Invesco KBW Bank ETFへの投資では、年間の値幅51.12 - 80.03と現在の77.40を考慮します。注文は多くの場合77.40や77.70で行われる前に、-0.51%や28.12%と比較されます。KBWBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco KBW Bank ETFの株の最高値は？
Invesco KBW Bank ETFの過去1年の最高値は80.03でした。51.12 - 80.03内で株価は大きく変動し、76.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco KBW Bank ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco KBW Bank ETFの株の最低値は？
Invesco KBW Bank ETF(KBWB)の年間最安値は51.12でした。現在の77.40や51.12 - 80.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KBWBの動きはライブチャートで確認できます。
KBWBの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco KBW Bank ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、76.91、23.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 76.91
- 始値
- 77.20
- 買値
- 77.40
- 買値
- 77.70
- 安値
- 77.05
- 高値
- 77.80
- 出来高
- 3.110 K
- 1日の変化
- 0.64%
- 1ヶ月の変化
- -0.51%
- 6ヶ月の変化
- 28.12%
- 1年の変化
- 23.35%