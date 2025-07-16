Invesco KBW Bank ETFの現在の価格は77.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は23.35%やUSDにも注目します。KBWBの動きはライブチャートで確認できます。

Invesco KBW Bank ETFへの投資では、年間の値幅51.12 - 80.03と現在の77.40を考慮します。注文は多くの場合77.40や77.70で行われる前に、-0.51%や28.12%と比較されます。KBWBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco KBW Bank ETFの過去1年の最高値は80.03でした。51.12 - 80.03内で株価は大きく変動し、76.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco KBW Bank ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco KBW Bank ETFの株の最低値は？

Invesco KBW Bank ETF(KBWB)の年間最安値は51.12でした。現在の77.40や51.12 - 80.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KBWBの動きはライブチャートで確認できます。