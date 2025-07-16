クォートセクション
通貨 / KBWB
KBWB: Invesco KBW Bank ETF

77.40 USD 0.49 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KBWBの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり77.05の安値と77.80の高値で取引されました。

Invesco KBW Bank ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

KBWB株の現在の価格は？

Invesco KBW Bank ETFの株価は本日77.40です。77.05 - 77.80内で取引され、前日の終値は76.91、取引量は3110に達しました。KBWBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco KBW Bank ETFの株は配当を出しますか？

Invesco KBW Bank ETFの現在の価格は77.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は23.35%やUSDにも注目します。KBWBの動きはライブチャートで確認できます。

KBWB株を買う方法は？

Invesco KBW Bank ETFの株は現在77.40で購入可能です。注文は通常77.40または77.70付近で行われ、3110や0.26%が市場の動きを示します。KBWBの最新情報はライブチャートで確認できます。

KBWB株に投資する方法は？

Invesco KBW Bank ETFへの投資では、年間の値幅51.12 - 80.03と現在の77.40を考慮します。注文は多くの場合77.40や77.70で行われる前に、-0.51%や28.12%と比較されます。KBWBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco KBW Bank ETFの株の最高値は？

Invesco KBW Bank ETFの過去1年の最高値は80.03でした。51.12 - 80.03内で株価は大きく変動し、76.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco KBW Bank ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco KBW Bank ETFの株の最低値は？

Invesco KBW Bank ETF(KBWB)の年間最安値は51.12でした。現在の77.40や51.12 - 80.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KBWBの動きはライブチャートで確認できます。

KBWBの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco KBW Bank ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、76.91、23.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
77.05 77.80
1年のレンジ
51.12 80.03
以前の終値
76.91
始値
77.20
買値
77.40
買値
77.70
安値
77.05
高値
77.80
出来高
3.110 K
1日の変化
0.64%
1ヶ月の変化
-0.51%
6ヶ月の変化
28.12%
1年の変化
23.35%
