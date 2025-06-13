Währungen / IWB
IWB: iShares Russell 1000 ETF
366.11 USD 1.18 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IWB hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 364.63 bis zu einem Hoch von 366.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Russell 1000 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
364.63 366.13
Jahresspanne
264.21 366.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 364.93
- Eröffnung
- 364.68
- Bid
- 366.11
- Ask
- 366.41
- Tief
- 364.63
- Hoch
- 366.13
- Volumen
- 348
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- 4.49%
- 6-Monatsänderung
- 19.72%
- Jahresänderung
- 16.59%