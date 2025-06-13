КотировкиРазделы
Валюты / IWB
IWB: iShares Russell 1000 ETF

365.40 USD 0.47 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IWB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 364.63, а максимальная — 365.68.

Следите за динамикой iShares Russell 1000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
364.63 365.68
Годовой диапазон
264.21 365.68
Предыдущее закрытие
364.93
Open
364.68
Bid
365.40
Ask
365.70
Low
364.63
High
365.68
Объем
174
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
4.28%
6-месячное изменение
19.49%
Годовое изменение
16.36%
