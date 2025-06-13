Dövizler / IWB
IWB: iShares Russell 1000 ETF
366.46 USD 1.53 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IWB fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 364.63 ve Yüksek fiyatı olarak 366.74 aralığında işlem gördü.
iShares Russell 1000 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
364.63 366.74
Yıllık aralık
264.21 366.74
- Önceki kapanış
- 364.93
- Açılış
- 364.68
- Satış
- 366.46
- Alış
- 366.76
- Düşük
- 364.63
- Yüksek
- 366.74
- Hacim
- 2.229 K
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- 4.59%
- 6 aylık değişim
- 19.83%
- Yıllık değişim
- 16.70%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%