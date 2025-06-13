FiyatlarBölümler
IWB: iShares Russell 1000 ETF

366.46 USD 1.53 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IWB fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 364.63 ve Yüksek fiyatı olarak 366.74 aralığında işlem gördü.

iShares Russell 1000 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWB haberleri

Günlük aralık
364.63 366.74
Yıllık aralık
264.21 366.74
Önceki kapanış
364.93
Açılış
364.68
Satış
366.46
Alış
366.76
Düşük
364.63
Yüksek
366.74
Hacim
2.229 K
Günlük değişim
0.42%
Aylık değişim
4.59%
6 aylık değişim
19.83%
Yıllık değişim
16.70%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%