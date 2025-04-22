Währungen / HBT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HBT: HBT Financial Inc
26.50 USD 0.70 (2.71%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HBT hat sich für heute um 2.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.51 bis zu einem Hoch von 26.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die HBT Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBT News
- HBT Financial announces full redemption of $40 million subordinated notes
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- HBT Financial declares quarterly dividend of $0.21 per share
- HBT Financial stock price target raised to $29 from $26 at Piper Sandler
- HBT Financial stock price target raised to $30 from $28 at KBW
- HBT Financial: Steady Results Reflected In Valuation (Downgrade) (NASDAQ:HBT)
- HBT Financial stock price target raised to $27 from $23 at DA Davidson
- HBT Financial shares rise as Q2 earnings beat expectations
- HBT Financial (HBT) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Hbt Fin earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- HBT Financial (HBT) Tops Q2 Earnings Estimates
- HBT Financial Q2 2025 presentation: Margin expansion and capital growth drive outperformance
- Bridgewater (BWB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- HBT Financial (HBT) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- This Lakeland Financial Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Bank First (NASDAQ:BFC), First Savings Financial (NASDAQ:FSFG)
- HBT Financial: An Attractive Community Bank To Weather Macro Turmoil (NASDAQ:HBT)
Tagesspanne
25.51 26.66
Jahresspanne
19.46 27.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.80
- Eröffnung
- 25.69
- Bid
- 26.50
- Ask
- 26.80
- Tief
- 25.51
- Hoch
- 26.66
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 2.71%
- Monatsänderung
- 1.88%
- 6-Monatsänderung
- 17.57%
- Jahresänderung
- 22.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K