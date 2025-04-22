Dövizler / HBT
HBT: HBT Financial Inc
26.00 USD 0.50 (1.89%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HBT fiyatı bugün -1.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.82 ve Yüksek fiyatı olarak 26.51 aralığında işlem gördü.
HBT Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HBT haberleri
Günlük aralık
25.82 26.51
Yıllık aralık
19.46 27.02
- Önceki kapanış
- 26.50
- Açılış
- 26.51
- Satış
- 26.00
- Alış
- 26.30
- Düşük
- 25.82
- Yüksek
- 26.51
- Hacim
- 320
- Günlük değişim
- -1.89%
- Aylık değişim
- -0.04%
- 6 aylık değişim
- 15.35%
- Yıllık değişim
- 19.71%
21 Eylül, Pazar