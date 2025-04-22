Devises / HBT
HBT: HBT Financial Inc
26.00 USD 0.50 (1.89%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HBT a changé de -1.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.82 et à un maximum de 26.51.
Suivez la dynamique HBT Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HBT Nouvelles
- HBT Financial announces full redemption of $40 million subordinated notes
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- HBT Financial declares quarterly dividend of $0.21 per share
- HBT Financial stock price target raised to $29 from $26 at Piper Sandler
- HBT Financial stock price target raised to $30 from $28 at KBW
- HBT Financial: Steady Results Reflected In Valuation (Downgrade) (NASDAQ:HBT)
- HBT Financial stock price target raised to $27 from $23 at DA Davidson
- HBT Financial shares rise as Q2 earnings beat expectations
- HBT Financial (HBT) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Hbt Fin earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- HBT Financial (HBT) Tops Q2 Earnings Estimates
- HBT Financial Q2 2025 presentation: Margin expansion and capital growth drive outperformance
- Bridgewater (BWB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- HBT Financial (HBT) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- This Lakeland Financial Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Bank First (NASDAQ:BFC), First Savings Financial (NASDAQ:FSFG)
- HBT Financial: An Attractive Community Bank To Weather Macro Turmoil (NASDAQ:HBT)
Range quotidien
25.82 26.51
Range Annuel
19.46 27.02
- Clôture Précédente
- 26.50
- Ouverture
- 26.51
- Bid
- 26.00
- Ask
- 26.30
- Plus Bas
- 25.82
- Plus Haut
- 26.51
- Volume
- 320
- Changement quotidien
- -1.89%
- Changement Mensuel
- -0.04%
- Changement à 6 Mois
- 15.35%
- Changement Annuel
- 19.71%
