HBT: HBT Financial Inc
25.32 USD 0.16 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HBT за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.48, а максимальная — 25.45.
Следите за динамикой HBT Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HBT
- HBT Financial announces full redemption of $40 million subordinated notes
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- HBT Financial declares quarterly dividend of $0.21 per share
- HBT Financial stock price target raised to $29 from $26 at Piper Sandler
- HBT Financial stock price target raised to $30 from $28 at KBW
- HBT Financial: Steady Results Reflected In Valuation (Downgrade) (NASDAQ:HBT)
- HBT Financial stock price target raised to $27 from $23 at DA Davidson
- HBT Financial shares rise as Q2 earnings beat expectations
- HBT Financial (HBT) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Hbt Fin earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- HBT Financial (HBT) Tops Q2 Earnings Estimates
- HBT Financial Q2 2025 presentation: Margin expansion and capital growth drive outperformance
- Bridgewater (BWB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- HBT Financial (HBT) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- This Lakeland Financial Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Bank First (NASDAQ:BFC), First Savings Financial (NASDAQ:FSFG)
- HBT Financial: An Attractive Community Bank To Weather Macro Turmoil (NASDAQ:HBT)
Дневной диапазон
24.48 25.45
Годовой диапазон
19.46 27.02
- Предыдущее закрытие
- 25.48
- Open
- 24.48
- Bid
- 25.32
- Ask
- 25.62
- Low
- 24.48
- High
- 25.45
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- -2.65%
- 6-месячное изменение
- 12.33%
- Годовое изменение
- 16.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.