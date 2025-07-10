Währungen / GEO
GEO: Geo Group Inc (The) REIT
21.98 USD 0.36 (1.67%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GEO hat sich für heute um 1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.71 bis zu einem Hoch von 22.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Geo Group Inc (The) REIT-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.71 22.19
Jahresspanne
12.54 36.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.62
- Eröffnung
- 21.74
- Bid
- 21.98
- Ask
- 22.28
- Tief
- 21.71
- Hoch
- 22.19
- Volumen
- 2.974 K
- Tagesänderung
- 1.67%
- Monatsänderung
- 7.32%
- 6-Monatsänderung
- -23.60%
- Jahresänderung
- 72.80%
