GEO: Geo Group Inc (The) REIT
22.02 USD 0.17 (0.78%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GEO за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.67, а максимальная — 22.10.
Следите за динамикой Geo Group Inc (The) REIT. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
21.67 22.10
Годовой диапазон
12.54 36.46
- Предыдущее закрытие
- 21.85
- Open
- 22.10
- Bid
- 22.02
- Ask
- 22.32
- Low
- 21.67
- High
- 22.10
- Объем
- 2.655 K
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- 7.52%
- 6-месячное изменение
- -23.46%
- Годовое изменение
- 73.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.