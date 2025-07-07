КотировкиРазделы
GEO: Geo Group Inc (The) REIT

22.02 USD 0.17 (0.78%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GEO за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.67, а максимальная — 22.10.

Следите за динамикой Geo Group Inc (The) REIT. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.67 22.10
Годовой диапазон
12.54 36.46
Предыдущее закрытие
21.85
Open
22.10
Bid
22.02
Ask
22.32
Low
21.67
High
22.10
Объем
2.655 K
Дневное изменение
0.78%
Месячное изменение
7.52%
6-месячное изменение
-23.46%
Годовое изменение
73.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.