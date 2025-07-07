FiyatlarBölümler
Dövizler / GEO
Geri dön - Hisse senetleri

GEO: Geo Group Inc (The) REIT

21.81 USD 0.17 (0.77%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GEO fiyatı bugün -0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.66 ve Yüksek fiyatı olarak 22.20 aralığında işlem gördü.

Geo Group Inc (The) REIT hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GEO haberleri

Günlük aralık
21.66 22.20
Yıllık aralık
12.54 36.46
Önceki kapanış
21.98
Açılış
22.07
Satış
21.81
Alış
22.11
Düşük
21.66
Yüksek
22.20
Hacim
3.651 K
Günlük değişim
-0.77%
Aylık değişim
6.49%
6 aylık değişim
-24.19%
Yıllık değişim
71.46%
21 Eylül, Pazar