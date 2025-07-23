Währungen / FCFS
FCFS: FirstCash Holdings Inc
148.56 USD 1.19 (0.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCFS hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 147.03 bis zu einem Hoch von 149.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die FirstCash Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FCFS News
Tagesspanne
147.03 149.28
Jahresspanne
100.24 150.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 147.37
- Eröffnung
- 147.32
- Bid
- 148.56
- Ask
- 148.86
- Tief
- 147.03
- Hoch
- 149.28
- Volumen
- 451
- Tagesänderung
- 0.81%
- Monatsänderung
- 1.48%
- 6-Monatsänderung
- 24.10%
- Jahresänderung
- 28.89%
