FCFS: FirstCash Holdings Inc

148.56 USD 1.19 (0.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FCFS hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 147.03 bis zu einem Hoch von 149.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die FirstCash Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
147.03 149.28
Jahresspanne
100.24 150.92
Vorheriger Schlusskurs
147.37
Eröffnung
147.32
Bid
148.56
Ask
148.86
Tief
147.03
Hoch
149.28
Volumen
451
Tagesänderung
0.81%
Monatsänderung
1.48%
6-Monatsänderung
24.10%
Jahresänderung
28.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K