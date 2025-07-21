货币 / FCFS
FCFS: FirstCash Holdings Inc
149.14 USD 3.45 (2.37%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FCFS汇率已更改2.37%。当日，交易品种以低点146.00和高点149.25进行交易。
关注FirstCash Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCFS新闻
- SEZL Soars 128% in 6 Months: Is Buying Still an Option for Investors?
- Is AppLovin (APP) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- OPFI Lifts EPS Guidance for 2025: Can It Meet the Expectation?
- FirstCash Inc stock hits all-time high at 149.02 USD
- FirstCash Holdings, Inc. (FCFS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- FirstCash Inc stock hits all-time high at 141.6 USD
- FirstCash Holdings (FCFS) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- All You Need to Know About FirstCash (FCFS) Rating Upgrade to Buy
- Is FirstCash (FCFS) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- First Cash Financial stock price target raised to $172 by TD Cowen
- FirstCash completes acquisition of UK’s H&T Group
- FirstCash completes acquisition of UK’s largest pawn operator H&T
- FirstCash stock hits all-time high at 138.43 USD
- First Cash Financial stock initiated with Buy rating at Texas Capital
- EZCORP stock rating initiated at Buy by Texas Capital with $20 target
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Fidelity Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPVX)
- Compared to Estimates, FirstCash (FCFS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- FirstCash Holdings (FCFS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- FirstCash raises quarterly dividend 11% amid strong earnings growth
- FirstCash earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- FirstCash (FCFS) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- Western Union (WU) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
日范围
146.00 149.25
年范围
100.24 150.92
- 前一天收盘价
- 145.69
- 开盘价
- 146.47
- 卖价
- 149.14
- 买价
- 149.44
- 最低价
- 146.00
- 最高价
- 149.25
- 交易量
- 149
- 日变化
- 2.37%
- 月变化
- 1.87%
- 6个月变化
- 24.58%
- 年变化
- 29.39%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值