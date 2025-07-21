Dövizler / FCFS
FCFS: FirstCash Holdings Inc
146.43 USD 2.13 (1.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FCFS fiyatı bugün -1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 146.26 ve Yüksek fiyatı olarak 149.24 aralığında işlem gördü.
FirstCash Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FCFS haberleri
Günlük aralık
146.26 149.24
Yıllık aralık
100.24 150.92
- Önceki kapanış
- 148.56
- Açılış
- 149.24
- Satış
- 146.43
- Alış
- 146.73
- Düşük
- 146.26
- Yüksek
- 149.24
- Hacim
- 446
- Günlük değişim
- -1.43%
- Aylık değişim
- 0.02%
- 6 aylık değişim
- 22.32%
- Yıllık değişim
- 27.04%
21 Eylül, Pazar