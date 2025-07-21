FiyatlarBölümler
FCFS: FirstCash Holdings Inc

146.43 USD 2.13 (1.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FCFS fiyatı bugün -1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 146.26 ve Yüksek fiyatı olarak 149.24 aralığında işlem gördü.

FirstCash Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
146.26 149.24
Yıllık aralık
100.24 150.92
Önceki kapanış
148.56
Açılış
149.24
Satış
146.43
Alış
146.73
Düşük
146.26
Yüksek
149.24
Hacim
446
Günlük değişim
-1.43%
Aylık değişim
0.02%
6 aylık değişim
22.32%
Yıllık değişim
27.04%
