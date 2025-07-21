Валюты / FCFS
FCFS: FirstCash Holdings Inc
145.69 USD 1.27 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCFS за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.54, а максимальная — 147.24.
Следите за динамикой FirstCash Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
145.54 147.24
Годовой диапазон
100.24 150.92
- Предыдущее закрытие
- 146.96
- Open
- 147.04
- Bid
- 145.69
- Ask
- 145.99
- Low
- 145.54
- High
- 147.24
- Объем
- 351
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- -0.48%
- 6-месячное изменение
- 21.70%
- Годовое изменение
- 26.40%
