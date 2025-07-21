クォートセクション
通貨 / FCFS
FCFS: FirstCash Holdings Inc

148.56 USD 1.19 (0.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FCFSの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり147.03の安値と149.28の高値で取引されました。

FirstCash Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
147.03 149.28
1年のレンジ
100.24 150.92
以前の終値
147.37
始値
147.32
買値
148.56
買値
148.86
安値
147.03
高値
149.28
出来高
451
1日の変化
0.81%
1ヶ月の変化
1.48%
6ヶ月の変化
24.10%
1年の変化
28.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K