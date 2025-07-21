通貨 / FCFS
FCFS: FirstCash Holdings Inc
148.56 USD 1.19 (0.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FCFSの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり147.03の安値と149.28の高値で取引されました。
FirstCash Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
147.03 149.28
1年のレンジ
100.24 150.92
- 以前の終値
- 147.37
- 始値
- 147.32
- 買値
- 148.56
- 買値
- 148.86
- 安値
- 147.03
- 高値
- 149.28
- 出来高
- 451
- 1日の変化
- 0.81%
- 1ヶ月の変化
- 1.48%
- 6ヶ月の変化
- 24.10%
- 1年の変化
- 28.89%
