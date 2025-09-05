- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF
Der Wechselkurs von CWS hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.19 bis zu einem Hoch von 68.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdvisorShares Focused Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWS News
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CWS heute?
Die Aktie von AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) notiert heute bei 68.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 68.21 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von CWS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CWS Dividenden?
AdvisorShares Focused Equity ETF wird derzeit mit 68.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CWS zu verfolgen.
Wie kaufe ich CWS-Aktien?
Sie können Aktien von AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) zum aktuellen Kurs von 68.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 68.45 oder 68.75 platziert, während 6 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CWS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CWS-Aktien?
Bei einer Investition in AdvisorShares Focused Equity ETF müssen die jährliche Spanne 58.36 - 71.69 und der aktuelle Kurs 68.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.01% und 4.90%, bevor sie Orders zu 68.45 oder 68.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CWS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Focused Equity ETF?
Der höchste Kurs von AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) im vergangenen Jahr lag bei 71.69. Innerhalb von 58.36 - 71.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 68.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AdvisorShares Focused Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Focused Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) im Laufe des Jahres betrug 58.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 68.45 und der Spanne 58.36 - 71.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CWS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CWS statt?
AdvisorShares Focused Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 68.21 und 0.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.21
- Eröffnung
- 68.19
- Bid
- 68.45
- Ask
- 68.75
- Tief
- 68.19
- Hoch
- 68.45
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 0.01%
- 6-Monatsänderung
- 4.90%
- Jahresänderung
- 0.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8