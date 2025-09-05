KurseKategorien
CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF

68.45 USD 0.24 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CWS hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.19 bis zu einem Hoch von 68.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die AdvisorShares Focused Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CWS heute?

Die Aktie von AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) notiert heute bei 68.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 68.21 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von CWS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CWS Dividenden?

AdvisorShares Focused Equity ETF wird derzeit mit 68.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CWS zu verfolgen.

Wie kaufe ich CWS-Aktien?

Sie können Aktien von AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) zum aktuellen Kurs von 68.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 68.45 oder 68.75 platziert, während 6 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CWS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CWS-Aktien?

Bei einer Investition in AdvisorShares Focused Equity ETF müssen die jährliche Spanne 58.36 - 71.69 und der aktuelle Kurs 68.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.01% und 4.90%, bevor sie Orders zu 68.45 oder 68.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CWS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Focused Equity ETF?

Der höchste Kurs von AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) im vergangenen Jahr lag bei 71.69. Innerhalb von 58.36 - 71.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 68.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AdvisorShares Focused Equity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Focused Equity ETF?

Der niedrigste Kurs von AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) im Laufe des Jahres betrug 58.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 68.45 und der Spanne 58.36 - 71.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CWS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CWS statt?

AdvisorShares Focused Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 68.21 und 0.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
68.19 68.45
Jahresspanne
58.36 71.69
Vorheriger Schlusskurs
68.21
Eröffnung
68.19
Bid
68.45
Ask
68.75
Tief
68.19
Hoch
68.45
Volumen
6
Tagesänderung
0.35%
Monatsänderung
0.01%
6-Monatsänderung
4.90%
Jahresänderung
0.16%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8