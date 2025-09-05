- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF
Il tasso di cambio CWS ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.13 e ad un massimo di 68.29.
Segui le dinamiche di AdvisorShares Focused Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWS News
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CWS oggi?
Oggi le azioni AdvisorShares Focused Equity ETF sono prezzate a 68.21. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 68.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CWS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AdvisorShares Focused Equity ETF pagano dividendi?
AdvisorShares Focused Equity ETF è attualmente valutato a 68.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CWS.
Come acquistare azioni CWS?
Puoi acquistare azioni AdvisorShares Focused Equity ETF al prezzo attuale di 68.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 68.21 o 68.51, mentre 16 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CWS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CWS?
Investire in AdvisorShares Focused Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 58.36 - 71.69 e il prezzo attuale 68.21. Molti confrontano -0.34% e 4.54% prima di effettuare ordini su 68.21 o 68.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CWS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AdvisorShares Focused Equity ETF?
Il prezzo massimo di AdvisorShares Focused Equity ETF nell'ultimo anno è stato 71.69. All'interno di 58.36 - 71.69, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 68.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AdvisorShares Focused Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AdvisorShares Focused Equity ETF?
Il prezzo più basso di AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) nel corso dell'anno è stato 58.36. Confrontandolo con gli attuali 68.21 e 58.36 - 71.69 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CWS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CWS?
AdvisorShares Focused Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 68.28 e -0.19%.
- Chiusura Precedente
- 68.28
- Apertura
- 68.26
- Bid
- 68.21
- Ask
- 68.51
- Minimo
- 68.13
- Massimo
- 68.29
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- -0.34%
- Variazione Semestrale
- 4.54%
- Variazione Annuale
- -0.19%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8