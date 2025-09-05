КотировкиРазделы
CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF

68.21 USD 0.07 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CWS за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.13, а максимальная — 68.29.

Следите за динамикой AdvisorShares Focused Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CWS сегодня?

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) сегодня оценивается на уровне 68.21. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 68.28, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CWS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Focused Equity ETF?

AdvisorShares Focused Equity ETF в настоящее время оценивается в 68.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.19% и USD. Отслеживайте движения CWS на графике в реальном времени.

Как купить акции CWS?

Вы можете купить акции AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) по текущей цене 68.21. Ордера обычно размещаются около 68.21 или 68.51, тогда как 16 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CWS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CWS?

Инвестирование в AdvisorShares Focused Equity ETF предполагает учет годового диапазона 58.36 - 71.69 и текущей цены 68.21. Многие сравнивают -0.34% и 4.54% перед размещением ордеров на 68.21 или 68.51. Изучайте ежедневные изменения цены CWS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Focused Equity ETF?

Самая высокая цена AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) за последний год составила 71.69. Акции заметно колебались в пределах 58.36 - 71.69, сравнение с 68.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Focused Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Focused Equity ETF?

Самая низкая цена AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) за год составила 58.36. Сравнение с текущими 68.21 и 58.36 - 71.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CWS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CWS?

В прошлом AdvisorShares Focused Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.28 и -0.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
68.13 68.29
Годовой диапазон
58.36 71.69
Предыдущее закрытие
68.28
Open
68.26
Bid
68.21
Ask
68.51
Low
68.13
High
68.29
Объем
16
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.34%
6-месячное изменение
4.54%
Годовое изменение
-0.19%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8