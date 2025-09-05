- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF
Курс CWS за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.13, а максимальная — 68.29.
Следите за динамикой AdvisorShares Focused Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CWS
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CWS сегодня?
AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) сегодня оценивается на уровне 68.21. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 68.28, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CWS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Focused Equity ETF?
AdvisorShares Focused Equity ETF в настоящее время оценивается в 68.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.19% и USD. Отслеживайте движения CWS на графике в реальном времени.
Как купить акции CWS?
Вы можете купить акции AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) по текущей цене 68.21. Ордера обычно размещаются около 68.21 или 68.51, тогда как 16 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CWS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CWS?
Инвестирование в AdvisorShares Focused Equity ETF предполагает учет годового диапазона 58.36 - 71.69 и текущей цены 68.21. Многие сравнивают -0.34% и 4.54% перед размещением ордеров на 68.21 или 68.51. Изучайте ежедневные изменения цены CWS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Focused Equity ETF?
Самая высокая цена AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) за последний год составила 71.69. Акции заметно колебались в пределах 58.36 - 71.69, сравнение с 68.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Focused Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Focused Equity ETF?
Самая низкая цена AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) за год составила 58.36. Сравнение с текущими 68.21 и 58.36 - 71.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CWS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CWS?
В прошлом AdvisorShares Focused Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.28 и -0.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 68.28
- Open
- 68.26
- Bid
- 68.21
- Ask
- 68.51
- Low
- 68.13
- High
- 68.29
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.34%
- 6-месячное изменение
- 4.54%
- Годовое изменение
- -0.19%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8