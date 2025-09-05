报价部分
CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF

68.29 USD 0.08 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CWS汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点68.19和高点68.29进行交易。

关注AdvisorShares Focused Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CWS股票今天的价格是多少？

AdvisorShares Focused Equity ETF股票今天的定价为68.29。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为68.21，交易量达到4。CWS的实时价格图表显示了这些更新。

AdvisorShares Focused Equity ETF股票是否支付股息？

AdvisorShares Focused Equity ETF目前的价值为68.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.07%和USD。实时查看图表以跟踪CWS走势。

如何购买CWS股票？

您可以以68.29的当前价格购买AdvisorShares Focused Equity ETF股票。订单通常设置在68.29或68.59附近，而4和0.15%显示市场活动。立即关注CWS的实时图表更新。

如何投资CWS股票？

投资AdvisorShares Focused Equity ETF需要考虑年度范围58.36 - 71.69和当前价格68.29。许多人在以68.29或68.59下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看CWS价格图表，了解每日变化。

AdvisorShares Focused Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AdvisorShares Focused Equity ETF的最高价格是71.69。在58.36 - 71.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares Focused Equity ETF的绩效。

AdvisorShares Focused Equity ETF股票的最低价格是多少？

AdvisorShares Focused Equity ETF（CWS）的最低价格为58.36。将其与当前的68.29和58.36 - 71.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CWS股票是什么时候拆分的？

AdvisorShares Focused Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.21和-0.07%中可见。

日范围
68.19 68.29
年范围
58.36 71.69
前一天收盘价
68.21
开盘价
68.19
卖价
68.29
买价
68.59
最低价
68.19
最高价
68.29
交易量
4
日变化
0.12%
月变化
-0.22%
6个月变化
4.66%
年变化
-0.07%
