CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF
今日CWS汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点68.19和高点68.29进行交易。
关注AdvisorShares Focused Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CWS股票今天的价格是多少？
AdvisorShares Focused Equity ETF股票今天的定价为68.29。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为68.21，交易量达到4。CWS的实时价格图表显示了这些更新。
AdvisorShares Focused Equity ETF股票是否支付股息？
AdvisorShares Focused Equity ETF目前的价值为68.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.07%和USD。实时查看图表以跟踪CWS走势。
如何购买CWS股票？
您可以以68.29的当前价格购买AdvisorShares Focused Equity ETF股票。订单通常设置在68.29或68.59附近，而4和0.15%显示市场活动。立即关注CWS的实时图表更新。
如何投资CWS股票？
投资AdvisorShares Focused Equity ETF需要考虑年度范围58.36 - 71.69和当前价格68.29。许多人在以68.29或68.59下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看CWS价格图表，了解每日变化。
AdvisorShares Focused Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AdvisorShares Focused Equity ETF的最高价格是71.69。在58.36 - 71.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares Focused Equity ETF的绩效。
AdvisorShares Focused Equity ETF股票的最低价格是多少？
AdvisorShares Focused Equity ETF（CWS）的最低价格为58.36。将其与当前的68.29和58.36 - 71.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CWS股票是什么时候拆分的？
AdvisorShares Focused Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.21和-0.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 68.21
- 开盘价
- 68.19
- 卖价
- 68.29
- 买价
- 68.59
- 最低价
- 68.19
- 最高价
- 68.29
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- -0.22%
- 6个月变化
- 4.66%
- 年变化
- -0.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8