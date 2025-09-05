CotizacionesSecciones
Divisas / CWS
Volver a Acciones

CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF

68.29 USD 0.08 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CWS de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.19, mientras que el máximo ha alcanzado 68.29.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AdvisorShares Focused Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CWS News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CWS hoy?

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) se evalúa hoy en 68.29. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 68.21 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CWS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de AdvisorShares Focused Equity ETF?

AdvisorShares Focused Equity ETF se evalúa actualmente en 68.29. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.07% y USD. Monitoree los movimientos de CWS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CWS?

Puede comprar acciones de AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) al precio actual de 68.29. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 68.29 o 68.59, mientras que 4 y 0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CWS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CWS?

Invertir en AdvisorShares Focused Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 58.36 - 71.69 y el precio actual 68.29. Muchos comparan -0.22% y 4.66% antes de colocar órdenes en 68.29 o 68.59. Estudie los cambios diarios de precios de CWS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AdvisorShares Focused Equity ETF?

El precio más alto de AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) en el último año ha sido 71.69. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 58.36 - 71.69, una comparación con 68.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AdvisorShares Focused Equity ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AdvisorShares Focused Equity ETF?

El precio más bajo de AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) para el año ha sido 58.36. La comparación con los actuales 68.29 y 58.36 - 71.69 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CWS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CWS?

En el pasado, AdvisorShares Focused Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 68.21 y -0.07% después de las acciones corporativas.

Rango diario
68.19 68.29
Rango anual
58.36 71.69
Cierres anteriores
68.21
Open
68.19
Bid
68.29
Ask
68.59
Low
68.19
High
68.29
Volumen
4
Cambio diario
0.12%
Cambio mensual
-0.22%
Cambio a 6 meses
4.66%
Cambio anual
-0.07%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8