CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF

68.45 USD 0.24 (0.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CWS para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.19 e o mais alto foi 68.45.

Veja a dinâmica do par de moedas AdvisorShares Focused Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CWS hoje?

Hoje AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) está avaliado em 68.45. O instrumento é negociado dentro de 0.35%, o fechamento de ontem foi 68.21, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CWS em tempo real.

As ações de AdvisorShares Focused Equity ETF pagam dividendos?

Atualmente AdvisorShares Focused Equity ETF está avaliado em 68.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.16% e USD. Monitore os movimentos de CWS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CWS?

Você pode comprar ações de AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) pelo preço atual 68.45. Ordens geralmente são executadas perto de 68.45 ou 68.75, enquanto 6 e 0.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CWS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CWS?

Investir em AdvisorShares Focused Equity ETF envolve considerar a faixa anual 58.36 - 71.69 e o preço atual 68.45. Muitos comparam 0.01% e 4.90% antes de enviar ordens em 68.45 ou 68.75. Estude as mudanças diárias de preço de CWS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AdvisorShares Focused Equity ETF?

O maior preço de AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) no último ano foi 71.69. As ações oscilaram bastante dentro de 58.36 - 71.69, e a comparação com 68.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AdvisorShares Focused Equity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AdvisorShares Focused Equity ETF?

O menor preço de AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) no ano foi 58.36. A comparação com o preço atual 68.45 e 58.36 - 71.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CWS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CWS?

No passado AdvisorShares Focused Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 68.21 e 0.16% após os eventos corporativos.

Faixa diária
68.19 68.45
Faixa anual
58.36 71.69
Fechamento anterior
68.21
Open
68.19
Bid
68.45
Ask
68.75
Low
68.19
High
68.45
Volume
6
Mudança diária
0.35%
Mudança mensal
0.01%
Mudança de 6 meses
4.90%
Mudança anual
0.16%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8