通貨 / CWS
CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF

68.29 USD 0.08 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CWSの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり68.19の安値と68.29の高値で取引されました。

AdvisorShares Focused Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

CWS News

よくあるご質問

CWS株の現在の価格は？

AdvisorShares Focused Equity ETFの株価は本日68.29です。0.12%内で取引され、前日の終値は68.21、取引量は4に達しました。CWSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AdvisorShares Focused Equity ETFの株は配当を出しますか？

AdvisorShares Focused Equity ETFの現在の価格は68.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.07%やUSDにも注目します。CWSの動きはライブチャートで確認できます。

CWS株を買う方法は？

AdvisorShares Focused Equity ETFの株は現在68.29で購入可能です。注文は通常68.29または68.59付近で行われ、4や0.15%が市場の動きを示します。CWSの最新情報はライブチャートで確認できます。

CWS株に投資する方法は？

AdvisorShares Focused Equity ETFへの投資では、年間の値幅58.36 - 71.69と現在の68.29を考慮します。注文は多くの場合68.29や68.59で行われる前に、-0.22%や4.66%と比較されます。CWSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AdvisorShares Focused Equity ETFの株の最高値は？

AdvisorShares Focused Equity ETFの過去1年の最高値は71.69でした。58.36 - 71.69内で株価は大きく変動し、68.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AdvisorShares Focused Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AdvisorShares Focused Equity ETFの株の最低値は？

AdvisorShares Focused Equity ETF(CWS)の年間最安値は58.36でした。現在の68.29や58.36 - 71.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CWSの動きはライブチャートで確認できます。

CWSの株式分割はいつ行われましたか？

AdvisorShares Focused Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、68.21、-0.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
68.19 68.29
1年のレンジ
58.36 71.69
以前の終値
68.21
始値
68.19
買値
68.29
買値
68.59
安値
68.19
高値
68.29
出来高
4
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
-0.22%
6ヶ月の変化
4.66%
1年の変化
-0.07%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8