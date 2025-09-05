CotationsSections
Devises / CWS
CWS: AdvisorShares Focused Equity ETF

68.21 USD 0.07 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CWS a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.13 et à un maximum de 68.29.

Suivez la dynamique AdvisorShares Focused Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CWS aujourd'hui ?

L'action AdvisorShares Focused Equity ETF est cotée à 68.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.10%, a clôturé hier à 68.28 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de CWS présente ces mises à jour.

L'action AdvisorShares Focused Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

AdvisorShares Focused Equity ETF est actuellement valorisé à 68.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CWS.

Comment acheter des actions CWS ?

Vous pouvez acheter des actions AdvisorShares Focused Equity ETF au cours actuel de 68.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 68.21 ou de 68.51, le 16 et le -0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CWS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CWS ?

Investir dans AdvisorShares Focused Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 58.36 - 71.69 et le prix actuel 68.21. Beaucoup comparent -0.34% et 4.54% avant de passer des ordres à 68.21 ou 68.51. Consultez le graphique du cours de CWS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action AdvisorShares Focused Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de AdvisorShares Focused Equity ETF l'année dernière était 71.69. Au cours de 58.36 - 71.69, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 68.28 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AdvisorShares Focused Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action AdvisorShares Focused Equity ETF ?

Le cours le plus bas de AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) sur l'année a été 58.36. Sa comparaison avec 68.21 et 58.36 - 71.69 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CWS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CWS a-t-elle été divisée ?

AdvisorShares Focused Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 68.28 et -0.19% après les opérations sur titres.

Range quotidien
68.13 68.29
Range Annuel
58.36 71.69
Clôture Précédente
68.28
Ouverture
68.26
Bid
68.21
Ask
68.51
Plus Bas
68.13
Plus Haut
68.29
Volume
16
Changement quotidien
-0.10%
Changement Mensuel
-0.34%
Changement à 6 Mois
4.54%
Changement Annuel
-0.19%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8