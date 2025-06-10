KurseKategorien
Währungen / CVGW
Zurück zum Aktien

CVGW: Calavo Growers Inc

27.96 USD 0.14 (0.50%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVGW hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.72 bis zu einem Hoch von 28.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Calavo Growers Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVGW News

Tagesspanne
27.72 28.01
Jahresspanne
21.46 30.01
Vorheriger Schlusskurs
27.82
Eröffnung
27.72
Bid
27.96
Ask
28.26
Tief
27.72
Hoch
28.01
Volumen
31
Tagesänderung
0.50%
Monatsänderung
2.91%
6-Monatsänderung
17.78%
Jahresänderung
-0.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K