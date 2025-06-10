Währungen / CVGW
CVGW: Calavo Growers Inc
27.96 USD 0.14 (0.50%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVGW hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.72 bis zu einem Hoch von 28.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Calavo Growers Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CVGW News
- AVO Bets on Direct-to-Retail in Europe: Too Soon or Just Right?
- Calavo Growers Posts Mixed Results in Q3
- Is Mission Produce's International Farming Finally Bearing Fruit?
- Calavo Growers: Aktie bricht nach verfehlten Quartalszielen um 8 % ein
- Calavo Growers shares slide 8% as Q3 earnings, revenue miss estimates
- Calavo Growers: EPS verfehlt Schätzungen um 0,02 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Calavo Growers earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Is Mission Produce Ready to Deliver on Global Sourcing Hopes?
- Calavo Growers: What To Make Of The $32 Per Share Takeover Offer (NASDAQ:CVGW)
- Can AVO's Supply Chain Integration Drive Stability in Uncertain Times?
- Are Supply Chain Wins Enough to Fuel AVO's Next Growth Phase?
- Can Mission Produce Handle Margin Pressures From Mexico Supply?
- Is Mission Produce's Vertical Model a Long-Term Margin Driver?
- Volume Up, Price Down: Can AVO Balance Growth With Profitability?
- Mission Produce Rides on Price Volatility: Can it Sustain Growth?
- Calavo Growers stock soars after receiving $32 per share acquisition offer
- Gundlach says gold is no longer for lunatics as the bond king says wait to buy the 30-year
- Eli Lilly, General Electric among Tuesday’s market cap stock movers
- Dow Gains 50 Points; US Small Business Optimism Index Rises In May - Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Calavo Growers: Why Shares Fell So Much After Q2 Earnings (NASDAQ:CVGW)
- Tesla, Insmed Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Stock Market Today: Dow Jones Improves But Lags S&P 500; Twinkie Maker Gets Squashed (Live Coverage)
Tagesspanne
27.72 28.01
Jahresspanne
21.46 30.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.82
- Eröffnung
- 27.72
- Bid
- 27.96
- Ask
- 28.26
- Tief
- 27.72
- Hoch
- 28.01
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 2.91%
- 6-Monatsänderung
- 17.78%
- Jahresänderung
- -0.92%
